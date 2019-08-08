Вашингтон отметил снижение числа задержанных на границе после сделки с Мехико

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне заявляют, что количество задержаний мигрантов на мексиканской границе в июле снизилось на 21% после заключения с Мексикой соглашения по их сдерживанию, сообщили в четверг западные СМИ.

Ситуация улучшилась после того, как Мексика согласилась "принять решительные меры, чтобы обуздать волны иммигрантов, следующих через Мексику к южным границам США" и разместить войска Национальной гвардии по всей Мексике.

В начале июня Трамп пригрозил Мексике повышением тарифов с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов.

Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как сумел заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.