Поиск

Вашингтон отметил снижение числа задержанных на границе после сделки с Мехико

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне заявляют, что количество задержаний мигрантов на мексиканской границе в июле снизилось на 21% после заключения с Мексикой соглашения по их сдерживанию, сообщили в четверг западные СМИ.

Ситуация улучшилась после того, как Мексика согласилась "принять решительные меры, чтобы обуздать волны иммигрантов, следующих через Мексику к южным границам США" и разместить войска Национальной гвардии по всей Мексике.

В начале июня Трамп пригрозил Мексике повышением тарифов с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов.

Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как сумел заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

США Мексика

Новости по теме

Новости

МВД Киргизии взяло под контроль ситуацию в Бишкеке, где разогнали протестующих

Медведев назвал исчерпанным лимит на революции для Киргизии в XXI веке

Сторонников Атамбаева разогнали в Бишкеке слезоточивым газом

Медведев прибыл в Киргизию

Сторонники Атамбаева пришли к офису президента Киргизии с требованием о его отставке

Сторонники Атамбаева пришли к офису президента Киргизии с требованием о его отставке

Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Два сирийца погибли при обстреле российской авиабазы Хмеймим боевиками

Зеленский не подписал совместное заявление после встречи с патриархом Варфоломеем

Задержанного Атамбаева доставили в Госкомитет нацбезопасности

Сенаторы усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');