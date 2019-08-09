Поиск

Медведев заявил, что Россия продолжит оказывать помощь Киргизии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия продолжит в будущем оказывать помощь и поддержку Киргизии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом республики Соорнбаем Жээнбековым.

"У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру - республике Киргизстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом", - заверил Медведев киргизского лидера.

Он также сообщил, что перед своей поездкой на заседание Евразийского межправсовета обсудил вопросы двусторонних отношений с президентом России.

"Хочу передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед поездкой сюда мы как раз обсуждали наши отношения и целый ряд других вопросов", - сказал Медведев.

Глава российского правительства выразил уверенность, что "сегодняшние встречи внесут свой вклад в копилку двустороннего партнёрства между нашими странами".

В миреМедведев назвал исчерпанным лимит на революции для Киргизии в XXI векеЧитать подробнее

В свою очередь Жээнбеков подчеркнул, что в последние годы страны ведут тесный политический диалог на высшем уровне.

"Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Киргизстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Киргизстану", - сказал глава республики.

Жээнбеков отметил, что ранее Россия оказала финансовую помощь республике, а также техническую поддержку при проведении саммита ШОС.

Россия Киргизия Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки

Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки

За два дня столкновений в Киргизии пострадали около 100 человек

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

В Норвегии сообщили о попытках возобновить диалог между Мадуро и Гуайдо

Спикер палаты представителей США попросила Трампа вернуть сенат с каникул

Спикер палаты представителей США попросила Трампа вернуть сенат с каникул

В Бишкеке сообщили, что при разгоне сторонников Атамбаева никто не пострадал

В Бишкеке сообщили, что при разгоне сторонников Атамбаева никто не пострадал

США призвали РФ отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии

МВД Киргизии взяло под контроль ситуацию в Бишкеке, где разогнали протестующих

Медведев назвал исчерпанным лимит на революции для Киргизии в XXI веке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');