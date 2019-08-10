МВД Киргизии посчитало беспорядки со сторонниками Атамбаева попыткой помешать следствию

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Массовые беспорядки, организованные сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 7-8 августа, были направлены на воспрепятствование следствию по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева, считают в МВД республики.

"В рамках досудебного производства по факту причастности бывшего президента к незаконному освобождению Азиза Батукаева Атамбаев трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД. Однако законные требования органов следствия были проигнорированы. Массовые беспорядки организованы для воспрепятствования следствию", - заявил в субботу "Интерфаксу" представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, следователь вынес постановление о принудительном приводе Атамбаева, исполнение которого было поручено сотрудникам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Как отметили в МВД Киргизии, со стороны сторонников Атамбаева было оказано вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Уголовные дела были зарегистрированы по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников" УК республики.

В ведомстве сообщили, что в рамках вышеуказанных уголовных дел допрошены девять сторонников Атамбаева, его советник Фарид Ниязов, а трое членов созданного в поддержку экс-президента Народного штаба задержаны и водворены ИВС Бишкека.

В субботу в Минздраве Киргизии рассказали, что всего за время столкновений сторонников Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 136 человек, 14 из них продолжают лечение.

Ранее сообщалось, что по решению суда Атамбаев был помещен в СИЗО до 26 августа. По словам его адвоката, экс-президент подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Накануне защитник Атамбаева Сергей Слесарев сказал "Интерфаксу", что бывший глава государства отказался от сотрудничества со следственными органами из-за незаконных действий последних.

В минувшую пятницу в Киргизии по решению суда было арестовано имущество Атамбаева, в том числе его телеканал "Апрель" и АО "Медиа-Форум".