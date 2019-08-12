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Иранский военачальник заявил о готовности к захвату любых судов

ВМС КСИР готовы задерживать даже суда, которые сопровождают военные корабли

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Иран способен в любой время захватить любое судно, в том числе те, которые сопровождают корабли ВМФ США и Великобритании, заявил телеканалу Аl-Mayadeen командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али-Реза Тангисири.

Появление израильских военных кораблей в Персидском заливе может привести к войне в регионе, добавил он.

По словам адмирала, ВМС КСИР обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе и иностранные военные корабли там не нужны. Иран будет обеспечивать безопасность Ормузского пролива до тех пор, пока он способен экспортировать нефть, добавил Тангисири.

США и Великобритания разрабатывают различные сценарии для того, чтобы узаконить свое присутствие в Персидском заливе, считает он. По мнению адмирала, США устраивают нападения на нефтяные танкеры близ иранских вод, чтобы затем обвинить в этом Тегеран.

Великобритания направила в Персидский залив эскадренный миноносец HMS Duncan в дополнение к уже находящемуся там фрегату HMS Montrose для сопровождения британских гражданских судов и их защиты от возможных нападений. Это решение Лондон принял после того, как Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Также сообщалось, что США задумались о создании военной коалиции для сопровождения гражданских судов в Персидском заливе.

Иран США Ормузский пролив Персидский залив Великобритания Израиль

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