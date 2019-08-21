РФ и КНР запросили заседание СБ ООН из-за действий США после выхода из ДРСМД

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с действиями США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил "Интерфаксу" исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы запросили сегодня вместе с Китаем заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия" - сказал Полянский.

Он добавил, что открытое заседание запланировано на четверг, 22 августа в 15:00 по времени Восточного побережья (в 22:00 по Москве).

В понедельник телеканал CNN сообщил, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По данным CNN, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии.

В свою очередь издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

Также в понедельник Пентагон обнародовал видеозапись старта этой ракеты с мобильной установки на побережье острова Сан-Николас.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными.