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Четверо военных ранены при взрыве в казахстанском Арысе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Четыре военнослужащих получили ранения при расчистке территории склада в городе Арыс от фрагментов боеприпасов, сообщило министерство обороны Казахстана.

Во время расчистки произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре военных-контрактника. Их доставили в Алма-Ату бортом минобороны Казахстана. По факту взрыва начала проверку военная полиция.

Минобороны предупредило, что нет никакой угрозы безопасности мирных жителей.

Это не первый взрыв за последние месяцы. Во время расчистки в июле произошел похожий инцидент, тогда никто не пострадал.

Расчистка территории склада происходит с лета этого года. 24 июня на нем произошел пожар, который вызвал детонацию боеприпасов. Властям пришлом эвакуировать почти 45 тысяч жителей города. В результате происшествия погибли три человека, пострадали более 400. Около 90% домов в городе были повреждены и разрушены взрывами.

Казахстан Арыс

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