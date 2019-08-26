Трамп заявил, что не против встречи с Рухани при "правильных" обстоятельствах

Президент США также уверен, что другие страны поблагодарят его за выход США из сделки по иранскому атому

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает возможной встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

"Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на это", - заявил президент, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы не хотим смены режима (в Иране - ИФ)... Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп.

Американский президент также сообщил, что Макрон рассказал ему о визите в Биарриц главы МИД Ирана Джавада Зарифа "задолго до того", как дипломат приехал во французский город.

Трамп отметил, что встреча с представителем Ирана на саммите G7 в Биаррице была бы преждевременной.

Кроме того, президент США заявил, что его в будущем будут благодарить за решение вывести Вашингтон из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому.

"Я думаю, что те страны, которые хотели заключения регионального соглашения (по атому - ИФ), все более и более согласны с тем, что я сделал. И я думаю, что эти страны еще однажды скажут мне спасибо", - сказал Трамп.

Президент добавил, что уверен в правильности действий Вашингтона в данном случае. Он напомнил, что считает СВПД плохим соглашением и по этой причине добивается заключения другой сделки с Тегераном.

25 августа Зариф прибыл во французский город Биарриц, где проходил саммит стран "группы семи". Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщал, что глава МИД Ирана провел там встречу с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Представитель Елисейского дворца сказал, что Зариф прибыл в Биарриц по приглашению Ле Дриана "для обсуждения недавних инициатив президентов Ирана и Франции".

В мае 2019 года Рухани заявил, что он не против переговоров с властями США. Но для этого Вашингтон должен снять санкции с Тегерана и прекратить "притеснять иранский народ", говорил тогда Рухани.