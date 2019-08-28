Apple пообещала больше не записывать разговоры пользователей с Siri

Обучать голосового помощника компания будет по записям синтезатора речи

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Компания Apple признала, что прослушивание разговоров клиентов с голосовым помощником Siri нарушили их право на неприкосновенность частной жизни и извинилась.

Это решение в компании приняли после проверки, которую провели по жалобам клиентов. Они узнал из сообщений СМИ, что разговоры пользователей с Siri записываются и выборочно прослушиваются сотрудниками по контракту, которые анализируют работу голосового помощника и помогают ему "научиться" лучше распознавать речь. Оказалось, что такие работы ведутся в том числе с записями разговоров людей со врачами, бизнес-партнерами, наркоторговцами и сексуальными партнерами, а метаданные записи теоретически позволяли определить участников разговора.

Apple потвердила решение приостановить работу с записями бесед с Siri. Ее возобновят осенью, но уже не с записями реальных разговоров, а с записями, созданными с помощью синтезаторов речи. Функция по записи реальных разговоров будет отключена. Пользователи смогут участвовать в этой программе по желанию и на тот срок, на который захотят. У них будут брать записи перегоров с Siri под гарантии защиты их данных и тайны частной жизни. Право слушать их разговоры будет только у сотрудников Apple. Уже сделанные записи компания хранить не будет.

О прослушке записей разговоров с Siri СМИ узнали в конце июля 2019 года. В начале августа Apple объяснила, что эта работа ведется для улучшения качества голосового помощника, но приостановила этот проект. Затем на компанию подали в один из судов в Калифорнии.

Голосовой помощник Siri с 2011 года встраивается в различные устройства Apple: смартфоны, компьютеры, умные колонки. Во многих из них Siri работает в режиме ожидания активационной фразы "Привет, Сири" или "Hey Siri". Услышав команду, устройство начинало записывать речь пользователя, отсылало данные на сервер Apple для обработки, а затем озвучивало ответ или выполняло требуемое действие.