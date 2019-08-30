Что случилось этой ночью: пятница, 30 августа

Обмен пленными между Россией и Украиной, мировые математические центры, взрыв ракеты в иранском космическом центре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украина и Россия начали обмен пленными. О том, что "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", сообщил новоизбранный генпрокурор страны Руслан Рябошапка. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в пять утра.

- В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня. Два будут находиться в Москве, один - в Санкт-Петербурге, еще один - в Новосибирске. В следующие шесть лет они получат финансирование в размере 3,5 млрд рублей, из них 320 млн рублей в этом году. Предполагается, что эти центры будут совершать прорывные математические исследования.

- Ракета взорвалась в иранском космическом центре. На фотографиях на стартовой площадке иранского космодрома в провинции Семнан агентство AP различило черный дым и тлеющие остатки ракеты.

- Личный помощник Трампа Мадлен Вестерхут уходит в отставку. Трамп уволил ее из-за того, что она поделилась подробностями его отпуска в Нью-Джерси с журналистами.

- На Украине выбрали нового генпрокурора. Верховная рада поддержала кандидатуру Руслана Рябошапки, после чего президент страны Владимир Зеленский подписал указ о его назначении на должность. Кроме того, парламент в первом чтении одобрил закон об отмене депутатской неприкосновенности.