Ураган "Дориан" направился к Багамским островам со скоростью 240 км в час

Снимок урагана "Дориан" с МКС Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Дориан" движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 240 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

Сотни жителей на островах Абако, тем не менее, не согласились на эвакуацию, не вняв предупреждениям со стороны властей. На Большой Багаме эвакуация уже завершена, в настоящее время закрыты все туристические компании и офисы. Ожидается, что высота волн тут будет достигать 5-6 метров.

В настоящее время "Дориан" сохраняет четвертую из пяти категорий мощности.

Ожидается, что поздним вечером в понедельник и во вторник на следующей неделе ураган приблизится к побережью американской Флориды, однако с какой силой он ударит по побережью и когда, метеорологам пока не ясно.

В связи с приближением к американской территории "Дориана" визит в Польшу отменил президент США Дональд Трамп.

Накануне Трамп предупредил жителей штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина о возможном ударе мощного урагана.

Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" усилился до четвертой из пяти возможных категорий опасности.

В минувшую субботу губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за приближения урагана к США.