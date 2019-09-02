Дочь Назарбаева сохранила пост спикера Сената парламента Казахстана

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева переизбрана спикером Сената парламента страны. Ее выдвинул на эту должность президент Касым-Жомарт Токаев, на заседании ее кандидатуру представил глава администрации президента Крымбек Кушербаев.

Назарбаева была спикером Сената с марте 2019, но по ее кандидатуре провели повторное голосование в связи с тем что 12 августа Токаев переназначил ее сенатором по президентской квоте. В Сенате каждую область, город республиканского значения и столицу представляют по два депутата. Раз в три года переизбирается половина из них, президент может назначить 15 сенаторов.

Назарбаевой 56 лет. Она историк по образованию, училась в МГУ им. Ломоносова и КазГУ им. Кирова. Затем она работала в руководстве агентства "Хабар". С 2004 года по 2007 и с 2012 по 2016 она была депутатом нижней палаты парламента, в Сенате она заседает с сентября 2016 года.

19 марта президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан" и титул "Лидер нации".