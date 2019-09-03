Пять человек на Багамах погибли из-за урагана "Дориан"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли из-за урагана "Дориан" на островах Абако, сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис.

"Мы находимся в разгаре исторической трагедии в некоторых частях наших северных Багамских островов", - сказал Миннис журналистам в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA).

По его словам, урон, нанесенный ураганом "Дориан" островам Абако, является "беспрецедентным", многие здания "полностью или частично разрушены".

Миннис добавил, что приоритетами властей в настоящее время являются "поиск, спасение и восстановление".

Как стало известно ранее, первой жертвой урагана "Дориан" стал восьмилетний мальчик с Багамских островов. Его сестра считается пропавшей без вести.

В настоящее время ураган движется со скоростью 1,5 км/ч в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км/ч.

Ожидается, что в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск) "Дориан" приблизится к восточному побережью Флориды. Работу прекратили международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич, отменены более 200 рейсов в международном аэропорту Орландо. Всего в США отменены более тысячи авиарейсов.

Ранее в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина была объявлена массовая эвакуация жителей прибрежных населенных пунктов.