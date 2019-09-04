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Джонсон будет добиваться внеочередных выборов в случае новой отсрочки Brexit

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет добиваться организации внеочередных выборов, если парламент в среду одобрит закон, призванный исключить вариант "жесткого" Brexit.

"Я не стремлюсь к выборам. Но если члены парламента завтра проголосуют за то, чтобы создать ещё одну бессмысленную отсрочку, то тогда выборы станут единственным способом решения проблемы", - сказал Джонсон, выступление которого транслировало британское телевидение.

Ранее стало известно, что британский парламент решил в среду провести обсуждение и голосование по законопроекту, предусматривающему, в частности, перенос крайнего срока Brexit ещё на три месяца - до 31 января 2020 года. Это делается, чтобы избежать варианта, при котором страна выйдет из ЕС, не имея согласованного с Брюсселем соглашения, регламентирующего процесс Brexit.

Brexit Великобритания Борис Джонсон

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