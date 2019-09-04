Самолет ВВС США несколько часов искал иранский танкер у берегов Сирии и Ливана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в среду, 6 сентября, совершил многочасовой полет у побережья Сирии и Ливана, вблизи которых накануне перестал передавать свои координаты в системе AIS иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1, который хотят задержать Соединенные Штаты. Такая информация содержится на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки в течение не менее трех часов курсировал над Восточным Средиземноморьем вдоль морских границ Сирии и Ливана.

При этом он также совершил серию пролетов на расстоянии приблизительно 45-50 км от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус и российской авиабазы Хмеймим.

Согласно спутниковым данным, иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1), на борту которого находится 2,1 млн. тонн сырой нефти, в среду встал на якорь в 70 км от сирийского порта Тартус.

По мнению западных наблюдателей, на танкере могли отключить систему автоматической идентификационной системы AIS для сокрытия перекачки нефти на другое судно в международных водах вблизи Сирии. В настоящее время в Тартусе и вблизи него находятся сразу несколько меньших по размеру танкеров.

Как сообщалось, до отключения передатчика AIS в среду иранский танкер Adrian Darya 1 маневрировал вблизи Сирии, но ее морскую границу не пересекал.

В минувшую пятницу, 30 августа, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого.

Танкер задержали в Гибралтаре в июле 2019 года по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем его отпустили, когда Тегеран письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана, однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

В минувшую субботу, 31 августа, Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана. Ранее Соединенные Штаты предупредили страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.