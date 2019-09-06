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В ЕС отказались верить в "мягкий" сценарий Brexit

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе видят высокие шансы, что 31 октября 2019 Британия покинет союз по "жесткому" сценарию - без двустороннего соглашения, сообщает агентство Reuters.

"В ситуации в Британии сейчас полная неразбериха, и мы не знаем, что там происходит", - заявил премьер Финляндии Антти Ринне, страна которого в настоящее время председательствует в ЕС. По его словам, то, что Brexit произойдет без двустороннего соглашения, "кажется довольно очевидным"

Председатель Европарламента Давид Сассоли со своей стороны заявил, что "все кажется довольно запутанным". "Очень тяжело понять, что британское правительство и британский парламент хотят сейчас делать", - заявил он.

По данным агентства, также политики указали на то, что Брюссель готов к ситуации с "жесткому" Brexit без соглашения.

Ранее в сентябре Палата общин британского парламента приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. После этого законопроект был направлен на рассмотрение Палаты лордов.

Сторонники "мягкого" выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон, в связи со складывающейся ситуацией, заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Соединенное Королевство нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Антти Ринне Давид Сассоли Brexit

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