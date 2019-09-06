Палата лордов одобрила законопроект о запрете "жесткого" Brexit

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Палата лордов - верхняя палата британского парламента - в пятницу поддержала законопроект, запрещающий так называемый "жесткий" вариант Brexit, то есть препятствующий выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky News.

Ранее в сентябре этот документ поддержала палата общин. Теперь документ должна подписать королева Елизавета II, после чего он приобретет силу закона.

Следующим этапом станет намеченное на понедельник, 9 сентября, голосование в палате общин по вопросу о проведении в Великобритании досрочных выборов. С соответствующим предложением выступил ранее глава британского правительства Борис Джонсон. Изначально он хотел провести выборы до ныне действующего крайнего срока по Brexit - 31 октября 2019 года. Однако ранее на этой неделе парламент не поддержал предложение.

Кроме того, в палате общин одобрили законопроект, согласно которому Джонсон должен попросить ЕС перенести Brexit до 31 января 2019 года. Теперь документ находится на рассмотрении палаты Лордов. Премьер же заверяет, что не хочет просить о таком Брюссель и нацелен в любом случае на выход из ЕС 31 октября.

Для одобрения предложения о внеочередных выборах Джонсона должны поддержать минимум две трети членов палаты общин, то есть - не только находящиеся у власти консерваторы, но и хотя бы часть оппозиции.

Как сообщалось, правительство намерено поставить на голосование в парламенте вопрос о выборах вечером 9 сентября. Опросы показывают, что в случае выборов консерваторы могут рассчитывать на убедительную победу.