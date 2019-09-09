Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович. Он выразил уверенность, что прогресс в этом отношении даст рынку мощный позитивный сигнал перед началом зимнего сезона.

Ранее место и день начала трехсторонних консультаций "Интерфаксу" назвал источник в ЕК. Он уточнил, что стороны уже об этом договорились и скоро в Москву и Киев будут направлены официальные приглашения.

На переговорах Украина и Россия при посредничестве ЕК попытаются договориться о новом соглашении о транзите российского газа в Европу через Украину. Ранее ЕК предлагала заключить договор минимум на десять лет. Россия предпочла бы заключить контракт на срок, необходимый для завершения трубопроводов в обход Украины, сообщал в июле Reuters со ссылкой на источники.

Ранее в переговорах по газу Украину представлял глава МИД Павел Климкин, Москва настаивала, чтобы в консультациях с украинской стороны участвовал министр энергетики Украины. Сейчас эту должность занимает Алексей Оржель, будет ли он участвовать в консультация, пока неясно.

Срок действующего договора о транзите газа истекает в конце 2020 года. Президент Владимир Путин предупреждал, что после этого транзит может прекратиться, и Украина не сможет покупать российский газ по реверсу у европейских стран.