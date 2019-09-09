Шойгу предупредил об угрозе гонки ракетных вооружений в Европе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не определено, и важно не допустить новой гонки вооружений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции в Москве в понедельник по итогам встречи с главами МИД и Минобороны Франции.

"Мы поделились оценками развития ситуации в Европе с учетом развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД - ИФ) и существующей неопределенности в отношении будущего Договора об СНВ", - сказал Шойгу. По его словам, в данном случае необходимо предпринять "симметричные шаги", чтобы не допустить гонки ракетных вооружений.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что на переговорах с министром обороны Франции Флоранс Парли он обсудил "вопросы евробезопасности, сделав акцент на мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО".

Шойгу заявил, что между Россией и Францией действует механизм сотрудничества, который позволяет избегать инцидентов. "Это подтверждается отсутствием каких-либо конфликтных ситуаций за последние годы", - сказал министр обороны РФ.

"Важной темой стало возобновление регулярного российско-французского диалога по линии военных, отказ от общения приводит к недопониманию. Мы заверили французских коллег в том, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько к нему готовы наши партнеры, тем более что у нас есть хороший опыт взаимодействия", - сказал министр обороны РФ.

В июле 2019 года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что Соединенные Штаты, видимо, не будут продлевать с Россией договор СНВ, хотя окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Договор СНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.