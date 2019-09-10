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В Болгарии лидера "Русофилов" обвинили в шпионаже в пользу РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Болгарская прокуратура предъявила обвинение представителю неправительственной организации в шпионаже в пользу России, сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что речь идет о лидере болгарского национального движения "Русофилы" Николае Малинове.

По словам заместителя генпрокурора республики Ивана Гешева, Малинов работал "на иностранные организации". Некоторые СМИ отмечают, что речь идет о Российском институте стратегических исследований (РИСИ) и общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".

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Кроме того, Гешев отметил, что следователи обнаружили подготовленный Малиновым документ, в котором говорилось о "шагах, необходимых для того, чтобы полностью изменить геополитическую ориентацию Болгарии, отвернув ее от Запада и направив ее в сторону России".

Если Малинова признают виновным, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения, отмечает Associated Press.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в рамках дела о шпионаже в Болгарии задержаны секретарь и председатель болгарского движения "Русофилы" Юрий Борисов и Николай Малинов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия будет защищать членов движения "Русофилы". "Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией", - написал он в фейсбуке.

"Будем разбираться и будем решительно защищать. По всем линиям - дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической", - заявил он.

Болгария Россия Николай Малинов

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