В Болгарии призвали не связывать задержание лидера "Русофилов" с отношениями с РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В болгарском руководстве не связывают обвинение представителю местной неправительственной организации (НПО) "Русофилы" Николаю Малинову с отношениями с Россией. Об этом заявил в среду на правительственном заседании премьер-министр Бойко Борисов.

"Этот "шпионский" скандал пытаются поставить на одну плоскость с нашими отношениями с Россией. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы связывать одно и другое. Когда происходит нечто, с чем мы не согласны, реагирует МИД", - приводит слова Борисова болгарское агентство "Фокус".

Борисов добавил, что любой человек имеет право развивать деятельность в рамках НПО. "Одни поддерживают религию, другие культуру, третьим нравится Россия, другим - Америка", - отметил премьер.

Накануне, 10 сентября, стало известно, что болгарская прокуратура предъявила обвинение в отношении лидера "Русофилов" Николая Малинова.

По словам заместителя генпрокурора республики Ивана Гешева, Малинов работал "на иностранные организации". Некоторые СМИ отмечают, что речь идет о Российском институте стратегических исследований (РИСИ) и общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".

Кроме того, Гешев отметил, что следователи обнаружили подготовленный Малиновым документ, в котором говорилось о "шагах, необходимых для того, чтобы полностью изменить геополитическую ориентацию Болгарии, отвернув ее от Запада и направив ее в сторону России". Если Малинова признают виновным, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения.