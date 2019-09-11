Обвинение главы "Русофилов" в шпионаже в пользу РФ назвали безосновательным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Предъявленные лидеру болгарского национального движения "Русофилы" Николаю Малинову обвинения в шпионаже в пользу РФ безосновательны и выдвинуты с целью борьбы с пророссийской позицией в стране. Об этом заявил "Интерфаксу" исполнительный директор общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) в запасе Леонид Решетников.

По его словам, движение "Русофилы" выступает за сохранение русского языка, памятников России и СССР в Болгарии, развитие культурного, политического, экономического сотрудничества с РФ. "Эту позицию организованно ликвидируют в стране НАТО, для этого против него (Малинова - ИФ) организована такая акция. Что он может передавать в общество ("Двуглавый орел" - ИФ)? И зачем обществу развития русского исторического просвещения секретные сведения в Болгарии? Это смешно", - указал Решетников.

"Основные обвинения зиждутся на том, что он очень хороший лично мой приятель, а я генерал-лейтенант СВР. При этом они не учитывают, что уже 10 лет я не генерал-лейтенант. Он сотрудничал со мной как руководителем просветительского общества, и конечно, смешно определение прокуратуры, что он работал не на Россию и не на спецслужбы, а на общество "Двуглавый орел" и РИСИ, директором которого я также не являюсь уже три года", - сказал исполнительный директор общества.

По его словам, эта ситуация является внутриполитической проблемой Болгарии. "Не нужна покровителям Болгарии, я имею в виду США, такая сила, пророссийски ориентированная, многотысячная, не нужен такой авторитетный лидер, каким стал Николай Малинов", - подчеркнул Решетников.

Накануне, 10 сентября, стало известно, что болгарская прокуратура предъявила обвинение в отношении лидера болгарского национального движения "Русофилы" Малинова.

По словам заместителя генпрокурора республики Ивана Гешева, Малинов работал "на иностранные организации". Некоторые СМИ отмечают, что речь идет о Российском институте стратегических исследований (РИСИ) и общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел". Если Малинова признают виновным, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не связывать обвинения в адрес Малинова с отношениями Москвы и Софии.