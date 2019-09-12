Российский турист утонул в Таиланде из-за сильного течения

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский турист утонул на пляже Карон острова Пхукет в Таиланде, сильное морское течение унесло его далеко от берега, и он захлебнулся, сообщает газета Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел в среду, 11 сентября. Спасатели вытащили из воды 60-летнего россиянина, он был уже без сознания. Его попытались реанимировать, но безуспешно. Он скончался в машине скорой помощи.

Как отмечает газета, тело россиянина доставили в одну из больниц Пхукета для подтверждения причины смерти. Российский турист заселился в отель, расположенный неподалеку от пляжа Карон, 8 сентября, выехать из него он должен был 20 сентября.

Ранее на болгарском курорте Поморие в Бургасской области из-за отбойного течения утонул 72-летний турист из России.

Отбойное течение, также известное как "мертвое волнение" или тягун появляется в результате мощного оттока воды под прямым углом от берега, как правило, у песчаных пляжей с пологим входом в воду или там, где есть мели.