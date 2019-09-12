Подконтрольные США боевики в Сирии отобрали гуманитарную помощь у беженцев

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал США повлиять на боевиков в зоне "Эт-Танф", произвол которых усугубляет гуманитарный кризис в лагере беженцев "Эр-Рукбан".

"Призываем американское командование в зоне "Эт-Танф" оказать давление на подконтрольные вооруженные формирования для обеспечения безопасности беженцев в "Эр-Рукбане", организации справедливого распределения гуманитарной помощи и скорейшей эвакуации оставшихся в лагере вынужденных переселенцев", - сказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

По словам генерал-майора, ООН и РФ вместе с властями Сирии и другими заинтересованными сторонами "продолжают прикладывать все возможные усилия для разрешения гуманитарного кризиса в лагере беженцев "Эр-Рукбан" на территории оккупированной США зоны "Эт-Танф".

Однако, как заявил Бакин, "ситуацию существенно осложняет произвол в отношении жителей лагеря со стороны подконтрольных Соединенным Штатам незаконных вооруженных формирований".

Так, сообщил он, по полученным от беженцев сведениям, значительная часть гуманитарного груза, доставленного в "Эр-Рукбан" представителями ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца, была изъята боевиками и вывезена в пункт базирования группировки "Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо", расположенный в 2,5 км севернее лагеря беженцев.

Кроме того, по его словам, 11 сентября на рынке в "Эр-Рукбане" боевики открыли огонь из стрелкового оружия для разгона мирного населения, которое требовало выдать продовольствие.

Он также сообщил, что незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации. Так, 11 сентября зафиксировано 24 обстрела.