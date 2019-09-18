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Сирийский лагерь беженцев "Рукбан" будет ликвидирован за месяц

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Беженцы будут выведены из лагеря беженцев "Рукбан" в течение 30 дней, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Бакин.

"Оперативный план ООН и Сирийского прабского Красного Полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3-3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции", - сказал генерал-майор на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря "Рукбан".

Старт расселения лагеря беженцев назначен на 27 сентября, сообщил представитель Межведомственнного координационного штаба России полковник Леонид Антоник.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

Сирия Рукбан

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