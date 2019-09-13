Госдеп нашел доказательства поставок нефти с танкера Adrian Darya 1 в Сирию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - У США есть доказательства того, что иранский танкер Adrian Darya 1 действительно поставил нефть в Сирию, заявила представитель госдепа Морган Ортагус.

"Иранский режим поставил нефть в Сирию. И это топливо сразу оказывается в танках военных, которые убивают ни в чем не повинных сирийцев", - сказала она на брифинге.

Этот танкер был задержан летом властями Гибралтара по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго ЕС против Сирии. Однако в итоге судно отпустили в обмен на обещание Тегерана не поставлять груз в Сирию.

"В этом нет ничего удивительного: они лгали Евросоюзу и всему мировому сообществу", - добавила Ортагус.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у властей США доказательства того, что танкер поставил нефть в Сирию, она ответила: "Я бы не стала говорить все это здесь, если бы у нас их не было".

Впервые об отгрузке нефти танкером сообщило базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники.

Ранее в сентябре сообщалось, что танкер, находясь недалеко от Сирии, отключил устройство, передававшие данные о своем местоположении. Согласно сайту Marine Traffic, отслеживающему движение судов, в последний раз он получал сигналы от Adrian Darya 1 второго сентября.

В минувшую пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого. "У нас есть информация из достоверных источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс. Верить Зарифу (глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф - ИФ) было большой ошибкой", - написал Помпео в твиттере.

31 августа Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список танкер Adrian Darya 1 и его капитана Акхилеша Кумара. Ранее Соединенные Штаты предупредили страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya 1. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.