Перед выходом из Гибралтара освобожденный иранский танкер переименуют

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Иранский нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море после того, как его переименуют, заправят, пополнят запасы провианта и поднимут иранский флаг. Об этом сообщило в пятницу иранское государственное телевидение со ссылкой на главу иранской судоходной организации Джалиля Эслами.

Он отметил, что танкер получит название "Адриан Дарья".

Газета The Gibraltar Chronicle ранее сообщила, что накануне судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - решили освободить иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля по британскому запросу. Танкер подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В решении суда, на которое ссылается газета, говорится, что у Гибралтара были весомые доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара.

Однако сейчас, как сообщает газета со ссылкой на судебное решение, иранское правительство письменно заверило власти Гибралтара, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

На этих основаниях главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо решил освободить танкер.

Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа судна и уже отпустили членов экипажа на свободу.

Санкции Евросоюза и США запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму сирийского президента Башара Асада и закупки у него нефти. Весной 2019 года Минфин США обнародовал списки судов, которых Вашингтон подозревает в нарушении этих санкций.