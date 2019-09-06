СМИ сообщили, что иранский танкер Adrian Darya 1 отгрузил нефть в Сирии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1) отгрузил нефть в Сирии. Об этом сообщает в пятницу базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, 55% объемов нефти, находившихся на танкере, было отгружено в четверг к 22:55 местного времени (совпадает с московским). Ранее сообщалось, что на борту танкера находилось 2,1 млн баррелей нефти.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Ранее этот танкер был задержан в Гибралтаре за нарушение санкций ЕС в отношении Сирии, но потом был отпущен в обмен на обещание не разгружать нефть в сирийских портах.

Ранее в сентябре сообщалось, что танкер, находясь недалеко от Сирии, отключил устройство, передававшие данные о своем местоположении. Согласно сайту Marine Traffic, отслеживающему движение судов, в последний раз он получал сигналы от Adrian Darya 1 второго сентября.

В минувшую пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого. "У нас есть информация из достоверных источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс. Верить Зарифу (глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф - ИФ) было большой ошибкой", - написал Помпео в твиттере.

31 августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список танкер Adrian Darya 1 и его капитана Акхилеша Кумара. Ранее Соединенные Штаты предупредили страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya 1. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.