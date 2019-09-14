Что случилось этой ночью: 14 сентября

Акциз на электронные сигареты, взрывы на НПЗ в Саудовской Аравии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Минфин предложит акциз на электронные сигареты. Ранее премьер-министр поручил обложить сбором электронные устройства для потребления никотина. Продавцы вынуждены будут платить 50 рублей за каждое устройство.

– Два взрыва произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии. Причиной взрывов стала атака дронов. Пока неизвестно, кто отправил аппараты к заводам.

– Глава Disney покинул правление Apple. Предполагается, что топ-менеджер ушел из-за конфликта интересов, связанного с запуском стриминговых сервисов компаний Apple и Walt Disney.

– Талибы в Москве подтвердили готовность продолжить переговоры с США. Переговоры прервались после серии терактов в Кабуле. Трамп назвал переговорный процесс "мертвым" (организация "Талибан" запрещена на территории России).