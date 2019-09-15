Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку у западных границ России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в воскресенье совершил более чем семичасовой полет у западных рубежей России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье днем совершил серию пролетов вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, в течение часа он курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

На обратном пути из Эстонии тяжелый беспилотник ВВС США, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории вероятного противника, еще в течение нескольких часов барражировал вдоль границ Калининградской области, выполняя задание в воздушном пространстве Литвы. Он также совершил несколько подлетов к северо-западным районам Белоруссии.

Беспилотник осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров. Маршрут его полета к российским границам в регионе Балтики проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации вблизи российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных рубежей России. При этом в отличие от предшествующих они выполняются с задействованием сразу нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, и, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.

В частности, накануне стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции C-160NG также совершили многочасовые полеты вблизи границ России в регионе Балтики. Американский разведчик выполнял задание у границ Ленинградской и Псковской областей, в то время как французский самолет курсировал к северу от Калининградской области.

В воскресенье также был зафиксирован очередной полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.