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Россия и Япония создадут условия для заключения мирного договора

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Токио намерены создать условия для заключения мирного договора, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Да, действительно, этот договор надо заключить. Для этого надо создать условия, мы этим и будем заниматься", - сказал Патрушев журналистам по итогам встречи с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

Он сообщил, что рад познакомиться с новым коллегой из Японии. "Мы сразу обозначили вопросы, которые волнуют и Японию, и Россию, в первую очередь в области безопасности", - сказал Патрушев.

Он отметил, что стороны договорились о последовательной работе по разрешению проблемных тем в отношениях двух стран. "Мы договорились, что будем снижать те вопросы, где есть непонимание, будем добиваться согласования наших позиций, тем самым будем повышать доверие друг к другу. Ну и будем сотрудничать и в двустороннем, и в многостороннем плане", - заявил Патрушев.

Ранее пресс-служба аппарата российского Совбеза сообщала, что в ходе российско-японских консультаций в Токио Патрушев и Китамура обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, рассмотрели ситуацию в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности, а также затронули тематику контроля над вооружениями.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ посетил в начале сентября Восточный экономический форум (ВЭФ), где предложил президенту РФ Владимиру Путину заключить мирный договор для реализации возможностей развития двусторонних отношений. Путин подтвердил желание решить проблему мирного договора и сказал, что стороны будут к этому двигаться на основе декларации 1956 года.

Декларация 1956 года предполагает передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан, однако сделано это может быть после заключения мирного договора. Ранее в японских СМИ прошли сообщения, что Россия отказалась обсуждать с японской стороной тему передачи Токио двух островов.

Николай Патрушев Сигэру Китамура Япония Токио

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