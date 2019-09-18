Поиск

ЕС счел угрозой перспективам мира строительство Израилем поселений в Иорданской долине

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз вновь напомнил о незаконности всех израильских поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном вечером во вторник

В документе указывается на то, что 15 сентября израильское правительство одобрило предложение о создании нового поселения Мевоот Йерихо, которое в настоящее время является форпостом в долине реки Иордан.

"Это решение следует за недавними заявлениями о возможной аннексии Иорданской долины и северной части Мертвого моря. Такие шаги, если они будут реализованы, станут серьезным нарушением международного права, поставят под угрозу жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств, региональную стабильность и перспективы устойчивого мира", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

Евросоюз вновь призвал Израиль прекратить всякую поселенческую деятельность и демонтировать форпосты, построенные с марта 2001 года.

В заявлении отмечается, что ЕС "не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами".

"ЕС будет продолжать внимательно следить за ситуацией, включая любые шаги в направлении возможной аннексии, и действовать соответствующим образом. Мы ожидаем, что обе стороны, включая любое будущее правительство Израиля, будут действовать в соответствии с международным правом", - отмечают в Брюсселе.

10 сентября Нетаньяху заявил, что намерен в случае победы на парламентских выборах в сентября 2019 года распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. В МИД России выразили обеспокоенность этими планами.

ЕС Израиль

Новости по теме

Новости

Администрация Трампа предлагала ударить по Ирану после атаки на Saudi Aramco

Еврокомиссия подготовит меры по борьбе с "российской дезинформацией"

Экзит-полы показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Израиля

Экзит-полы показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Израиля

Минюст США подал на Сноудена в суд из-за публикации мемуаров

США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии

США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии

Три последних шатдауна в США обошлись в $4 млрд

Кличко решил бороться за пост мэра Киева на выборах

Кличко решил бороться за пост мэра Киева на выборах

Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

Российские пограничники задержали в Японском море более 80 граждан КНДР

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');