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Палестинцы пойдут на диалог с любым будущим премьером Израиля

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Палестинцы готовы поддерживать диалог с любым будущим премьером Израиля, заявил в среду журналистам в Осло палестинский министр иностранных дел Рийяд аль-Малики.

"Кто бы не был ответственным за формирование правительства (в Израиле - ИФ), мы готовы сесть с ним за стол переговоров для того, чтобы возобновить диалог", – сообщил аль-Малики журналистам.

Аль-Малики сопровождает главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в двухдневном визите в Осло.

Накануне в Израиле прошли всеобщие выборы.

Согласно официальным результатам подсчета 95% голосов оппозиционная партия "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца набирает незначительно больше голосов, чем партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщила ранее в среду Центральная избирательная комиссия Израиля.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

Израиль Палестина

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