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В Минобороны РФ раскритиковали системы ПВО США, используемые Саудовской Аравией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии продемонстрировали неспособность отразить в реальных условиях массированное нападение, заявил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

"Разрекламированные американцами зенитно-ракетные комплексы Patriot и AEGIS не соответствуют заявляемым характеристикам - у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами", - сказал источник.

Он также заявил, что благодаря США на территории этой страны, особенно в северной ее части, в последние годы была развернута мощнейшая система ПВО в регионе, "имеющая сплошное радиолокационное поле". "Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет?" - сказал собеседник агентства, имея в виду недавнюю атаку беспилотников на объекты нефтепрома Саудовской Аравии.

"Северную границу Саудовской Аравии сейчас прикрывают 88 пусковых установок американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Из них 36 имеют (улучшенную - ИФ) модификацию PAC-2 и еще 52 - новейшую (модификацию - ИФ) РАС-3", - сказал источник.

По его словам, в настоящее время в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся три эсминца управляемого ракетного оружия ракетных ВМС. Источник отметил, что эти эсминцы оснащены системой противоракетной обороны Aegis и имеют на вооружении 100 ракет модификации СМ-2.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты. США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Минобороны РФ Саудовская Аравия США

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