Поиск

Президент РФ заявил о понимании Россией, в чьих интересах атаковали Saudi Aramco

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не располагают достоверной информацией о том, кто совершил атаку на объекты Saudi Aramco, но у Москвы есть понимание, в чьих интересах это было сделано.

В миреНесущие колонны Саудовской АравииНесущие колонны Саудовской АравииЧитать подробнее

"Сразу после того, как это случилось, я говорил с руководителями и Службы внешней разведки, и министерства обороны. Нет, мы не знаем. Мы не хотим этим сказать, что не понимаем, в чьих интересах это сделано. Но у нас нет никакой достоверной информации", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Фрагмент интервью размещен на сайте телеканала RT.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. Под удар попал, в частности, нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны - один из крупнейших в мире. Добыча нефти в Саудовской Аравии в результате нападения на нефтяные объекты сократилась вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Саудовская Аравия Saudi Aramco Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Трампу улучшить отношения с РФ

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней девочкой

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Опрос по выбору места для храма в Екатеринбурге признан состоявшимся

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 октября

Пять человек погибли и пять пострадали в ДТП в подмосковной Кашире

Вода ушла из всех жилых домов в Хабаровском крае

Вода ушла из всех жилых домов в Хабаровском крае

Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Что произошло за день: суббота, 12 октября

Источник сообщил, что погибший мальчик из "Артека" был в некритическом состоянии

Помпео посчитал Салливана достойной кандидатурой на пост посла США в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');