Президент РФ заявил о понимании Россией, в чьих интересах атаковали Saudi Aramco

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не располагают достоверной информацией о том, кто совершил атаку на объекты Saudi Aramco, но у Москвы есть понимание, в чьих интересах это было сделано.

"Сразу после того, как это случилось, я говорил с руководителями и Службы внешней разведки, и министерства обороны. Нет, мы не знаем. Мы не хотим этим сказать, что не понимаем, в чьих интересах это сделано. Но у нас нет никакой достоверной информации", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Фрагмент интервью размещен на сайте телеканала RT.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. Под удар попал, в частности, нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны - один из крупнейших в мире. Добыча нефти в Саудовской Аравии в результате нападения на нефтяные объекты сократилась вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.