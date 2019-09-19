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Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайская корпорация Huawei Technologies Co. в четверг представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.

Устройства примечательны тем, что работают на операционной системе Android, но не имеют доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play и YouTube, в котором велась трансляция презентации новых телефонов. Причиной этого является конфликт компании с властями США.

Huawei на протяжении долгого времени продавала свои Android-смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране не работают. Там это обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок, отмечает BBC.

По итогам второго квартала Huawei занимала 40% китайского рынка смартфонов.

Однако в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой, полагают аналитики. Ранее Huawei заявляла, что ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на $10 млрд годовую выручку в подразделении потребительских устройств, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов.

При этом в России устройства Huawei входят в число наиболее популярных, хотя спрос на них и снижается.

По данным аналитического агентства TAdviser, импорт Huawei в Россию во втором квартале 2019 года составил 1,7 млн штук, что на 28% ниже объема за аналогичный период прошлого года и на 34% за январь-март. В первом полугодии Huawei занимала на российском рынке второе место после Samsung с объемом 4,3 млн штук (доля - 33%).

Санкции против Huawei

В мае 2019 года США внесли Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Американские власти обвинили Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать правосудию в ходе расследования этих нарушений в США.

Американским телекоммуникационным компаниям запретили закупать оборудование китайской корпорации, представляющее угрозу для нацбезопасности. Сотрудничество с компанией разорвал Google, поставлявший Huawei софт и сервисы.

Huawei Mate 30 Google

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