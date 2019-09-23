Мадуро заявил о готовности к прямым переговорам с Трампом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

"Конечно же, да", - заявил Мадуро в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, готов ли он к прямым переговорам с Трампом для прекращения "экономической войны" с США.

Он отметил, что будет готов к процессу переговоров, "если президент США Дональд Трамп решит исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы".

"Я правда считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась, была разгромлена во всех ее формах и проявлениях. Пришло время задуматься и перестать причинять Венесуэле вред, восстановить ценные, уважительные отношения. Мы всегда к этому готовы", - добавил президент Венесуэлы.

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