Поиск

Партия Курца вышла в лидеры на парламентских выборах в Австрии

Партия Курца вышла в лидеры на парламентских выборах в Австрии
Сторонники "Австрийской народной партии" в Вене с плакатами в поддержку Себастьяна Курца
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Австрийская народная партия" (АНП), бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца лидирует на внеочередных выборах, набирая около 37,07% голосов, сообщает в воскресенье газета Kurier со ссылкой на предварительные данные подсчета.

На втором месте - "Социал-демократическая партия Австрии", набравшая не менее 22,1%.

На третьем - оказалась ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16% голосов.

Четвертое место получили "зеленые" примерно с 14% голосов, что, по мнению наблюдателей, стало большой победой для этой партии. Пятое место заняла либеральная NEOS c 7%.

Наблюдатели также считают, что серьезные потери на внеочередных выборах понесли социал-демократы, хотя они и добились второго места.

В предвыборных опросах лидирующую позицию также занимала партия Курца.

Наблюдатели ранее полагали, что наиболее вероятным вариантом развития дальнейших событий должно было стать формирование коалиции между партией Курца и АПС. Еще в 2017 году эти партии создали альянс, основанный, главным образом, на единой позиции по борьбе с иммигрантами. Однако в мае этого года их правительственная коалиция распалась из-за скандала вокруг видеозаписи с участием на тот момент лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

Политический скандал в Австрии

Немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung 17 мая опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера.

После этого австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца, которое было сформировано силами АНП и АПС.

В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, став первой женщиной-канцлером Австрии.

Австрия Себастьян Курц

Новости по теме

Новости

Конгресс потребует доступа к записям разговоров Трампа и Путина

В Совбезе рассказали об активном диалоге России и США по Арктике

В Париже началась церемония памяти экс-президента Франции Жака Ширака

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

В Сиднее более тысячи человек пришли на акцию в поддержку демонстрантов в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протестующие в Гонконге устроили три акции против властей

Протестующие в Гонконге устроили три акции против властей

Телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 сентября

При землетрясении в Индонезии погибли 30 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');