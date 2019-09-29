Партия Курца вышла в лидеры на парламентских выборах в Австрии

Сторонники "Австрийской народной партии" в Вене с плакатами в поддержку Себастьяна Курца Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Австрийская народная партия" (АНП), бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца лидирует на внеочередных выборах, набирая около 37,07% голосов, сообщает в воскресенье газета Kurier со ссылкой на предварительные данные подсчета.

На втором месте - "Социал-демократическая партия Австрии", набравшая не менее 22,1%.

На третьем - оказалась ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16% голосов.

Четвертое место получили "зеленые" примерно с 14% голосов, что, по мнению наблюдателей, стало большой победой для этой партии. Пятое место заняла либеральная NEOS c 7%.

Наблюдатели также считают, что серьезные потери на внеочередных выборах понесли социал-демократы, хотя они и добились второго места.

В предвыборных опросах лидирующую позицию также занимала партия Курца.

Наблюдатели ранее полагали, что наиболее вероятным вариантом развития дальнейших событий должно было стать формирование коалиции между партией Курца и АПС. Еще в 2017 году эти партии создали альянс, основанный, главным образом, на единой позиции по борьбе с иммигрантами. Однако в мае этого года их правительственная коалиция распалась из-за скандала вокруг видеозаписи с участием на тот момент лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.