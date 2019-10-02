Москву насторожила реакция некоторых сил в Киеве на новость о "формуле Штайнмайера"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Реакция некоторых политических сил в Киеве на согласование "формулы Штайнмайера" вызывает настороженность, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования (бывшего президента Украина Петра - ИФ) Порошенко, партии Юлии Тимошенко ("Батькивщина" - ИФ). Не говоря уже о (лидере украинской партии "Голос" Святославе - ИФ) Вакарчуке и других радикальных политических силах", - сказал российский министр, выступая на сессии валдайского клуба в Сочи.

Ранее партия "Батькивщина" на своей официальной странице в фейсбуке сообщила, что считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины.

Порошенко в своем фейсбуке отметил, что "формула Штайнмайера" разработана в Кремле и защищает российские интересы". Лидер "Голоса" Вакарчук заявил в видеообращении на своем канале на ютьюбе, что вначале Украина должна вернуть контроль над участком границы с Россией в Донбассе, а затем уже проводить выборы на территории самопровозглашенных республик.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сказал журналистам, что члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласовали "формулу Штайнмайера". Об этом же ранее сообщал и источник "Интерфакса".

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.