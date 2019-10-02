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Меркель заявила, что говорить о снятии санкций с России пока рано

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель назвала прогрессом согласование "формулы Штайнмайера", но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча (в "нормандском формате" - ИФ) на уровне глав государств и правительств", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

Канцлер также добавила, что предстоящий саммит "нормандского формата" пройдет в Париже. Но его участники пока не определились с датой.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Накануне, 1 октября, трехсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) согласовала и одобрила в Минске текст "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта в Донбассе.

"Формула Штайнмайера", не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным района Донецкой и Луганской областей особого статуса. Согласно идее, он будет предоставлен на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Эта идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. Она получила название "формула Штайнмайера".

Ангела Меркель Германия

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