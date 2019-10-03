Путин заявил о неординарном подходе Трампа к Северной Корее

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Позиция президента США Дональда Трампа по КНДР демонстрирует его способность к неординарным решениям, считает российский лидер Владимир Путин.

"Как только Соединенные Штаты решились на прямой разговор с КНДР, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой вплоть до оскорблений риторики, сразу появилась надежда на мирное урегулирование", - сказал он, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба.

Президент России признал, что на пути корейского урегулирования еще много проблем, однако движение в правильном направлении уже есть. "Тут нужно, конечно, отдать должное и способности к неординарным шагам президента Трампа. Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя", - продолжил Путин.

По словам главы российского государства, "господин Трамп смог сделать исторический шаг и преодолеть линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс".

В июне 2019 года Трамп побывал в Северной Корее по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию КНДР.

В сентябре МИД Северной Кореи выразил сомнение в том, что может состояться новая встреча Трампа и Ким Чен Ына. Как отметили в Пхеньяне, никаких практических шагов по реализации вопросов, согласованных на переговорах двух политических лидеров, предпринято не было, "что отбрасывает тень на возможность проведения будущих переговоров на высшем уровне".