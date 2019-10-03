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Путин заявил о неординарном подходе Трампа к Северной Корее

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Позиция президента США Дональда Трампа по КНДР демонстрирует его способность к неординарным решениям, считает российский лидер Владимир Путин.

"Как только Соединенные Штаты решились на прямой разговор с КНДР, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой вплоть до оскорблений риторики, сразу появилась надежда на мирное урегулирование", - сказал он, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба.

Президент России признал, что на пути корейского урегулирования еще много проблем, однако движение в правильном направлении уже есть. "Тут нужно, конечно, отдать должное и способности к неординарным шагам президента Трампа. Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя", - продолжил Путин.

По словам главы российского государства, "господин Трамп смог сделать исторический шаг и преодолеть линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс".

В июне 2019 года Трамп побывал в Северной Корее по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию КНДР.

В сентябре МИД Северной Кореи выразил сомнение в том, что может состояться новая встреча Трампа и Ким Чен Ына. Как отметили в Пхеньяне, никаких практических шагов по реализации вопросов, согласованных на переговорах двух политических лидеров, предпринято не было, "что отбрасывает тень на возможность проведения будущих переговоров на высшем уровне".

Владимир Путин Дональд Трамп КНДР

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