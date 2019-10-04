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Источник сообщил о согласовании итогового документа саммита "нормандской четверки"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Предварительно согласован проект итогового документа саммита "нормандской четверки", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Проект итогового документа предварительно согласован. Он содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе под эгидой "Нормандского формата" в рамках реализации Минского комплекса мер", - сказал источник.

Он отметил, что документ не содержит пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе, а также о вводе миротворческой миссии в регион.

"Не исключено будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле "всех установленных на всех установленных", - сказал источник.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что над документом велась работа, но не в рамках контактной группы, а советниками лидеров стран "нормандской четверки".

1 октября контактная группа по Украине подписала "формулу Штайнмайера". Ее согласование было одним из условий организации саммита "нормандской четверки".

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

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