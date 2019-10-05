Пятеро моряков с арестованного в Индии сухогруза вернулись в Мурманск

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Генконсульство РФ в Калькутте принимает активное участие в судьбе российского экипажа сухогруза "Всеволод Белецкий", арестованного в порту города Халдия (штат Западная Бенгалия), сообщает в субботу МИД России.

Как отмечается в сообщении ведомства в фейсбуке, дипломаты Генконсульства содействуют возвращению на родину попавших в сложную ситуацию моряков: в режиме реального времени взаимодействуют с индийской иммиграционной службой и портовыми властями, руководством ОАО "Мурманское морское пароходство".

По данным МИДа, удалось добиться разрешения местных властей на выезд из страны пяти моряков, вылетевших в Мурманск 2 октября.

Генконсульство, подчеркивают в ведомстве, прилагает максимум усилий по скорейшему возращению оставшихся четырех членов команды судна в Россию.

В МИД РФ добавили, что при посещении дипломатами россиян, им передаются продукты питания и медикаменты, врач Генконсульства оказывает экипажу консультационную медицинскую помощь.

Сухогруз "Всеволод Белецкий" находится в индийском порту Халдия с ноября прошлого года.

Как сообщалось, 26 апреля экипажи судов ОАО "Мурманское морское пароходство", которые находятся в иностранных портах, рассказали о проблемах с обеспечением питьевой водой, продуктами, перебоях с электроэнергией, а также о задержках зарплаты.

В частности, в обращении экипажа судна "Всеволод Белецкий" из Индии говорилось, что из-за поломки генератора на судне нет электричества около трех недель. Ранее, писали моряки, отключения происходили по указанию пароходства в целях экономии топлива.