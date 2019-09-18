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СКР возбудил дело о хищении 580 млн рублей у Мурманского морского пароходства

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В отношении учредителя и члена совета директоров ПАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) возбуждены два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Подозреваемый, имя которого не названо, задержан. У него прошли обыски.

По версии следствия, руководство и правление пароходства в 2014-2019 годах принимали решения о незаконном выводе из оборота компании денег на общую сумму более 580 млн рублей. Эти средства шли на личные цели, в том числе на покупку пакета акций ММП. В результате компания задолжала по зарплатам более 100 млн рублей и еще больше 88 млн рублей - по налогам. Эти преступления расследует Северо-Западное следственное управление СК на транспорте.

Хищение и растрату в ММП выявили сотрудники полиции и ФСБ.

3 сентября в Мурманске был задержан бывший гендиректор ММП Алексей Глазунов. Ему вменили увод из-под налогообложения 88 млн рублей, которые он перечислил контрагентам. Он находится под домашним арестом.

Сейчас гендиректором пароходства является Анатолий Юрасов. В течение года руководство предприятия несколько раз сменилось.

До февраля 2019 года ММП возглавлял миноритарий компании Александр Брынцев. После ухода с должности он был оштрафован судом на 200 тысяч рублей за невыплату 2,9 млн рублей зарплат.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. По данным "СПАРК-Интерфакс", 29,99% предприятия владеет Николай Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему ООО "Арктические технологии" (Москва). 0,91% принадлежит АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - Брынцеву.

У компании начались трудности в 2018 году, когда в портах разных стран были арестованы несколько судов ММП. Некоторые из них были затем проданы за долги.

Мурманское морское пароходство Мурманская область Алексей Глазунов СКР Анатолий Юрасов Александр Брынцев

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