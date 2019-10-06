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До конца следующей недели ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ЕС к концу следующей недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit, заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Макрон дал понять, что переговоры в ближайшие дни должны быстро продвигаться, с участием (координатора ЕС на переговорах Мишелем Барнье - ИФ), чтобы к концу следующей недели дать заключение по поводу того, возможно ли заключить соглашение при соблюдении уважения к принципам ЕС", - цитируют французские СМИ выдержки из заявления Елисейского дворца.

В то же телефонном разговоре Джонсон "представил самые последние предложения" по Brexit, также говорится в заявлении.

СМИ отмечают, что ранее британские власти дали понять о готовности смягчить некоторые аспекты своего плана соглашения по Brexit; в то же время Лондон призывал Брюссель проявить гибкость.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

На этой неделе Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit, которые Великобритания направила ЕС. Эти предложения должны прийти на смену "страховочному плану", согласованному с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй.

Однако предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в минувшую среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе. Мнение главы правительства страны, граничащей с Северной Ирландией, в данном случае принципиально важно.

Brexit Евросоюз Великобритания

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