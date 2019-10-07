Причиной смерти экс-главы отделения Danske Bank в Эстонии стал суицид

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Смерть бывшего руководителя эстонского отделения датского банка Danske Bank Айвара Рехе произошла в результате самоубийства, заявил в понедельник СМИ министр внутренних дел Март Хельме.

"Получил подтверждение от полиции после проведенных исследований и процедур делопроизводства, что речь идет о суициде, и у меня нет никаких оснований думать о чем-то ином", - сообщил министр.

Смерть Рехе произошла 23 сентября. Полиция обнаружила тело 25 сентября в саду его дома. Как позже оказалось, сотрудники органов не проверили дом и его окрестности по просьбе родственников, которые не хотели нарушения их покоя.

Действия полиции вызвали критику в обществе. 27 сентября министр дал распоряжение предоставить ему обзор связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Рехе обстоятельств и дальнейших действий.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МВД, Департамент полиции и пограничной охраны признал, что при поиске экс-банкира были допущены ошибки.

Незаконные перечисления

Рехе руководил эстонским отделением датского Danske bank в 2008-2015 годах. Через эстонский филиал в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Пока неясно, сколько было совершено подозрительных сделок, из 15 тыс. закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. "Серые" сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на тот момент свою деятельность.

31 июля 2018 года эстонская прокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

Государственный прокурор Эстонии Марек Вахинг сообщил ранее СМИ Эстонии, что Рехе не подозревают в уголовном преступлении, связанным со скандалом с отмыванием денег в банке. В то же время прокурор отказался комментировать вопрос о том, связано ли происшествие с Рехе с рабочим визитом делегации Росфинмониторнига в Эстонию в середине сентября.

По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 млн евро.

По данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Следствие по делу о самом крупном случае отмывания денег ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.

Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.