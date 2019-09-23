Экс-глава эстонского филиала Danske Bank пропал в Таллине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в Эстонии разыскивает бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, который пропал в Таллине в понедельник утром.

"Полиция просит помощи в установлении местонахождения 56-летнего Айвара", - сообщил агентству BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны. Рехе ушел в 10 утра в понедельник из дома в Пирита-Клоостриметса, и близкие не знают, где он сейчас может быть.

По данным газеты Postimees, полиция не подтверждает и не опровергает того, что жизни или здоровью экс-руководителя филиала может грозить опасность.

Как сообщалось, через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро сомнительного происхождения. Пока неясно, сколько подозрительных сделок было совершено, из 15 тыс. закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. "Серые" сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на тот момент свою работу.

31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников филиала. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

По делу были задержаны 10 экс-сотрудников Danske Bank. Как сообщало BNS, они были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 млн евро.

Директор центральной уголовной полиции Айвар Алавере сообщал, что большая часть задержанных также упоминалась в заявлении Браудера. Рехе, по словам Алавере, не входит в число задержанных.

По данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Из-за скандала в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген, попросивший у общества Эстонии, клиентов и инвесторов банка извинения.

В октябре 2018 года правительство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. Рапорт поручено составить эксперту, избранному министром финансов Тоомасом Тынисте.

В ноябре 2018 года прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил по отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк находится под расследованием и в США.