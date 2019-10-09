Информатор о беседе Трампа с Зеленским работал на кандидата-демократа в президенты США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон в ходе дачи показаний в Конгрессе сообщил, что разведчик, подавший жалобу на разговор глав Украины и США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, имел рабочие связи с одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии, сообщает Washington Examiner.

"Генеральный инспектор сказал, что разоблачитель работал или имел какие-то профессиональные отношения с одним из демократических кандидатов", - сказал один осведомленный источник.

"Аткинсон сказал, что разоблачитель сам раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него были предыдущие рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года", - подтвердил еще один собеседник издания.

Его слова повторил и третий источник газеты.

По словам трех собеседников, Аткинсон не назвал кандидата в президенты от Демократической партии, с которым связан осведомитель.

Ранее в письме от 26 августа генеральный инспектор разведывательного сообщества сообщил, что анонимный осведомитель показал "некоторые признаки спорного политического уклона (...) в пользу конкурирующего политического кандидата".

Несколько недель спустя СМИ сообщили, что возможная предвзятость разоблачителя заключалась в том, что он является зарегистрированным демократом.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

В США разгорелся политический скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины. СМИ со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена - сына экс-вице-президента США Джо Байдена - в украинской нефтегазовой компании Burisma. Чтобы надавить на Киев, по данным СМИ, Трамп задерживал выделение военной помощи Украине.

Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал жалобу информатора, в которой тот утверждает, что Трамп давил на Зеленского. Жалоба осведомителя основана на рассказах нескольких сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на роль Джо Байдена в прекращении расследования в отношении Burisma, но следов давления в ней нет.

Демократы в палате представителей инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, президент США использовал занимаемый пост, чтобы нанести удар по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.