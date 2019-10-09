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В Калифорнии 800 000 потребителей оставят без света ради предотвращения пожаров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Калифорнии до 800 тысяч потребителей могут на несколько дней остаться без электричества в связи с попытками предотвратить лесные пожары. Как сообщает АР, о прекращении подачи электроэнергии объявила компания Pacific Gas & Electric. Компанию считают ответственной за возникновение прошлогоднего ноябрьского пожара в штате, жертвами которого стали 85 человек и город Парадайс, напоминает АР.

В 34 округах на севере, в центральной части и прибрежных районах Штата ожидается сильный ветер при сухой погоды. Ожидается, что скорость ветра будет от 15 до 22 метров в секунду. Компания отключит подачу электроэнергии, чтобы деревья, падая на провода ЛЭП, не вызывали замыкания и пожары. Отключения могут начаться с полуночи 9 октября (10:00 по Москве) и продолжаться до нескольких дней, в зависимости от погодных условий, предупредила компания. По ее данным, прогноз обещает наиболее ветреную погоду за последние два года, и единственная возможность предотвратить пожары - принять все возможные меры. Обратное подключение потребителей может занять до пяти дней, поскольку процесс будет постепенным и сопровождаться всевозможными проверками линий на предмет возможных обрывов.

Потребителям, которым необходимы медицинские приборы или аппараты по поддержанию жизни, рекомендовано обращаться в Pacific Gas & Electric, чтобы обсудить проблему.

На юге Калифорнии энергетическая компания Southern California Edison предупредила об отключении более 100 000 потребителей

В школах, а также в Калифорнийском университете в Беркли и других вузах будут отменены занятия. Департамент транспорта Калифорнии задействует мобильные генераторы для обеспечения работы туннелей, по которым нельзя будет проехать без электричества. Больницы будут работать на резервных системах энергообеспечения. Жители штата начали раскупать батарейки, фонари и бутилированную воду, сообщает АР.

Департамент по охране лесов и борьбе с пожарами Калифорнии объявил, что привлек дополнительный персонал в связи с повышенной угрозой пожаров.

Пожары в Калифорнии

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Горящая машина на улицах уничтоженного пожаром города Парадайс в КалифорнииГоргулья на развалинах дома, уничтоженного пожаром Camp в городе Парадайс, КалифорнияМашина в автосалоне, пострадавшем от пожара Camp в городе Парадайс, КалифорнияПолицейские эвакуируют свинью в городе Парадайс, Калифорния.Развалины дома в пригороде Малибу (Калифорния), который пострадал от пожара Woolsey.Расплавившиеся бутылки в алкогольном магазине в городе Парадайс, КалифорнияЖители Малибу на калифорнийской трассе SR 1 во время пожара Woolsey.Жители наблюдают за облаком дыма в Малибу, Калифорния
Горящая машина на улицах уничтоженного пожаром города Парадайс в Калифорнии
Калифорния США Pacific Gas & Electric Парадайс

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