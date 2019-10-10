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Владельцам Tesla настоятельно посоветовали зарядить аккумуляторы перед блэкаутом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В связи с плановым массовым отключением электричества у тысяч потребителей в Калифорнии компания Tesla разослала владельцам электромобилей предупреждения с советом зарядить аккумуляторы на 100%, пока есть такая возможность. Уведомления они получили прямо на тачскрины автомобилей, сообщает Bloomberg.

Владельцы машин Tesla начали выкладывать фотографии этого объявления в соцсетях. Агентство назвало его "вежливым, но настоятельным".

Энергетическая компания Pacific Gas & Electric предупредила, что из-за сильного ветра с 9 октября начнет массовые отключения в 34 округах, чтобы предотвратить лесные пожары в случае обрывов проводов. Из-за сложной процедуры обратного запуска сетей отключения могут продолжаться до пяти дней.

Tesla пообещала оперативно информировать автовладельцев о том, работают ли ближайшие к ним пункты подзарядки.

Глава компании Илон Маск в твиттере пообещал, что на эти станции как можно скорее доставят комплекты солнечных батарей, чтобы обеспечить бесперебойную возможность подзарядиться. Также он решил в перспективе обеспечить их промышленными устройствами накопления энергии Powerpack на случай новых сбоев.

По данным профильного ресурса EVAdoption.com Калифорния - крупнейший рынок электромобилей в США, а на Tesla приходится больше 50% всех продаж электрокаров в США.

Калифорния Tesla Илон Маск

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