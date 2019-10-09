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19 мирных жителей пострадали за первые часы операции Турции в Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Не менее 19 человек получили ранения за первые два часа турецкой военной операции на севере Сирии, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на курдские СМИ.

По их данным, все пострадавшие - мирные жители.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции "Родник мира" по борьбе против курдских боевиков и террористов из запрещенной в России группировки "Исламское государство". Курдских ополченцев турецкие власти считают террористами.

Между тем, представитель Сирийских демократических сил (СДС) Мустафр Бали заявил, что Военно-воздушные силы Турции наносят авиаудары по "зонам, в которых живут гражданские" на севере Сирии.

Сирия Турция

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